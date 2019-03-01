Diana von Furstenberg - бренд, который уже больше 40 лет является символом женственности в мире моды. Не зря с первых дней существования слоганом была выбрана фраза "Почувствуй себя женщиной, надень платье!".

С тех пор бренд производит не только те самые платья с запахом, которые привели к славе, но и брюки, юбки, блузки, и даже аксессуары, но все коллекции по-прежнему объединяет одно - непревзойденная женственность и элегантность.

Достаточно взглянуть на весенне-летнюю коллекцию Diana von Furstenberg, чтобы почувствовать - солнце, весна и радость уже здесь, с нами. Яркие краски, подчеркнутые силуэты и струящиеся ткани - все, что нужно, чтобы вы почувствовали себя женщиной, которая живет полной жизнью.





Желтый комбинезон с крупными черными цветами - удачная альтернатива платьям. Подчеркнутая широким поясом талия и глубокий вырез позволяют надеть его и в пир, и в мир.

А черное платье с розами сшито по всем традициям бренда - оно длинное, с запахом, но с использованием современных тканей и модных контрастных расцветок.

Красивые плечи не стоит скрывать - говорит Диана и предлагает платье до колен с вырезом "Кармен". Подчеркнутая талия и яркий узор из красных листьев без труда смогут приковать к вам все взгляды.

Эта желтая блузка с треугольным вырезом и широкими завязками на талии повторяет силуэт знаменитых платьев, от чего этот комплект с широкими цветастыми брюками выглядит празднично и по-весеннему.

Все модели можно приобрести по адресу: пр-т Нефтчилер, 151, Port Baku Mall, 2-й этаж