Мальчик пригласил на день рождения 32 одноклассника, но никто не пришел. Вот что сделала его мать - ВИДЕО
2 марта 2019 09:15 320
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Источник:ЭфайШоу
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