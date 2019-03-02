В Лас-Вегасе на продажу за $18 млн выставлен особняк-бомбоубежище. Об этом сообщило агентство UPI, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Внутри бункера расположен дом с пятью спальнями, шестью ванными комнатами, игровой комнатой, баром, танцполом, джакузи, есть также бассейн с подогревом, фонтан, лужайка для гольфа и гостевой домик. Общая площадь - 1,3 тыс. кв. м.

В бункер можно попасть с помощью лифта либо по одной из двух лестниц, спрятанных в сарае при доме над бункером. Жилая площадь бункера, построенного в стиле американских загородных коттеджей 1970-х годов, составляет 464,5 кв. м. На его крыше разбит сад. Рядом располагается домик для гостей с жилой площадью 41,8 кв. м, а также два технических помещения.

Бомбоубежище, находящееся в 3 км от центра Лас-Вегаса, оборудовано специальной системой освещения, которая может имитировать рассвет, дневной солнечный свет и закат. Внутренняя часть купола бункера имитирует по цветам небо с небольшими облаками, а ночью на нем зажигаются звезды.

Бомбоубежище имеет доступ к интернету, обеспечено кабельным телевидением и телефонной связью. Температура и влажность в подземном комплексе поддерживаются на желаемом уровне благодаря встроенным кондиционерам. Там можно организовать пикник и пожарить мясо на гриле, установленном на искусственном газоне.

Глубина расположения бункера под землей - 8,6 м. Над убежищем находится двухэтажный дом, в котором может жить прислуга. Жилая площадь постройки - 215 кв. м, а прилегающего к ней земельного участка - 4249 кв. м.

Опубликовавший объявление о продаже убежища риелтор Стивен Лафорж рассказал, что получает десятки запросов от желающих приобрести бункер и от любопытных, которые просто хотят посмотреть на бомбоубежище. "Люди хотят спуститься и посмотреть, что там такого на $18 млн, - сказал Лафорж. - Это как аттракцион, как поездка в Диснейленд".

Бомбоубежище было построено в 1978 году бизнесменом и филантропом Джерардом Хендерсоном, который руководил косметической компанией Avon. В 1964 году он выделил средства на проведение на Всемирной выставке в Нью-Йорке показа бункеров Why Live Underground ("Зачем жить под землей"). Бизнесмен опасался того, что ядерная война уничтожит его страну, и решил построить бомбоубежище, в котором он смог бы - в очень комфортных условиях - пережить последствия катаклизма. Он также основал компанию по строительству бункеров под названием "Дома подземного мира" (Underground World Homes).

Ли Томпсон, которому довелось пожить в бункере, рассказал газете Las Vegas Review-Journal, что бомбоубежище, по задумке Хендерсона, должно было "запечатлеть его эпоху". "Это была их [бизнесмена и его супруги] идея - жить в бункере времен холодной войны, который стал отражением их эпохи", - пояснил Томпсон.

Хендерсон с женой жил в бомбоубежище до своей смерти в 1983 году. После этого его супруга построила над бункером таунхаус. После ее смерти подземный комплекс перешел в собственность одного из родственников Хендерсонов, а затем убежище поменяло нескольких хозяев, пока в 2012 году не оказалось под залогом.

В настоящее время владельцем бомбоубежища являются президент "Общества по сохранению вымерших видов" Марк Волкер и несколько его друзей. Они приобрели бункер у банка в 2014 году всего за $1,15 млн, затем потратили более $1 млн на ремонт его канализационной системы, покупку винтажной мебели и замену кондиционеров.