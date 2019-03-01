В лесах Амазонии зоологи из Мичиганского университета смогли снять момент нападения тарантула на детеныша опоссума, как передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Как сообщает Newshub, паук рода Pamphobeteus неожиданно напал на опоссума и вскарабкался на землю. По словам биолога Майкла Грандлера, сумчатое практически ничего не смогло противопоставить оппоненту.

Через полминуты молодой опоссум затих, и тарантул смог забрать его в свое логово.

Отмечается, что пауки в Южной Америке и Австралии зачастую нападают на змей, мышей, птиц и даже рыб.

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