Пользователи Reddit с диагностированными психическими расстройствами рассказали о своей жизни и проблемах. Пост менее чем за сутки набрал более 23 тысяч лайков и более шести тысяч комментариев, сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Юзер с ником JerseySophie отметил, что осознал наличие у себя ментальных проблем после того, как повседневные дела стали для него невыносимыми. Он признался, что мог лишь лежать в постели. Пользователь под ником evernova поделился своим опытом борьбы с депрессивным расстройством: по его мнению, в таких случаях необходимо начинать с "маленьких заданий", чтобы преодолеть бездеятельное состояние.

Пользователь под ником I_Automate рассказал об эмоциональной "дыре", из-за которой он перестал что-либо чувствовать. Юзер добавил, что ему пришлось изменить свою жизнь, чтобы справиться с проблемой.

"Я ветеран с посттравматическим стрессовым расстройством. Мои дети будят меня, стоя в дверном проеме спальни, потому что боятся, что я наброшусь на них после пробуждения", - рассказал комментатор с ником Boat1690.

Другие комментаторы похвалили авторов откровенных историй и выразили сочувствие по поводу трудностей в их жизни.