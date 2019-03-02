Пользователи сети с психическими расстройствами рассказали о трудностях жизни
Пользователи Reddit с диагностированными психическими расстройствами рассказали о своей жизни и проблемах. Пост менее чем за сутки набрал более 23 тысяч лайков и более шести тысяч комментариев, сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Юзер с ником JerseySophie отметил, что осознал наличие у себя ментальных проблем после того, как повседневные дела стали для него невыносимыми. Он признался, что мог лишь лежать в постели. Пользователь под ником evernova поделился своим опытом борьбы с депрессивным расстройством: по его мнению, в таких случаях необходимо начинать с "маленьких заданий", чтобы преодолеть бездеятельное состояние.
Пользователь под ником I_Automate рассказал об эмоциональной "дыре", из-за которой он перестал что-либо чувствовать. Юзер добавил, что ему пришлось изменить свою жизнь, чтобы справиться с проблемой.
"Я ветеран с посттравматическим стрессовым расстройством. Мои дети будят меня, стоя в дверном проеме спальни, потому что боятся, что я наброшусь на них после пробуждения", - рассказал комментатор с ником Boat1690.
Другие комментаторы похвалили авторов откровенных историй и выразили сочувствие по поводу трудностей в их жизни.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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