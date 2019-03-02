Ученые Университетского колледжа Лондона в Великобритании выяснили, что долгий просмотр телевизионных программ связан со снижением когнитивных способностей у пожилых людей. Об этом сообщает издание Science News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты проанализировали данные 3590 человек, полученные в ходе долговременного исследования с участием британцев в возрасте 50 лет и старше. В 2008-2009 годах участники сообщали, сколько времени они проводят у телевизора. Они также прослушали аудиозапись из десяти слов, в которой каждое слово произносилось раз в две секунды. После этого они постарались вспомнить слова либо сразу после окончания записи, либо спустя некоторое время.

Через шесть лет добровольцы прошли тот же тест. Оказалось, что у смотревших телевизор более 3,5 часа ежедневно в 2008-2009 годах повышался риск ухудшения вербальной памяти. Нарушения когнитивных способностей усиливались с ростом продолжительности просмотра.

Результаты исследования не позволяют установить причинно-следственную взаимосвязь, поскольку люди с плохой памятью предпочитают смотреть телевизор. Однако ученые полагают, что телевидение может способствовать психологическому стрессу, приводящему к ухудшению умственных способностей.