В России нашли способ редактировать человеческие клетки
Российские ученые задумались о лечении болезней с помощью редактирования человеческих клеток. Об этом рассказал Известия директор Медико-генетического научного центра Минздрава, главный генетик страны Сергей Куцев, передает Day.Az.
"Мы существенно продвинулись в редактировании генома при муковисцидозе. Получен очень хороший результат - около 10% клеток можно отредактировать. Кажется, что мало, но это лучший результат в мире", - заявил специалист.
По словам эксперта, в будущем врачи будут брать живые ткани пациента, устранять в них генетические аномалии и трансплантировать их обратно в тело человека. Обновленные таким образом клетки восстановят функции организма. Метод позволит влиять на инфекционные, наследственные и даже онкологические заболевания.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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