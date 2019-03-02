Некоторое внешнее сходство собак со своими хозяевами - практически доказанный факт. Однако этим их близость не ограничивается. Новая работа психологов Мичиганского государственного университета показала, что характеры собак и их хозяев сближаются и даже меняются схоже в течение жизни. Об этом Уильям Чопик (William Chopik) и Джонатан Уивер (Jonathan Weaver) пишут в статье, опубликованной в Journal of Research in Personality, передает Day.Az со ссылкой на naked-science.ru.

Авторы провели обследование примерно 1600 человек и их собак, представителей около полусотни разных пород, обоих полов и всех возрастов. Хозяева животных отвечали на подробные вопросы анкеты, которые позволили ученым оценить особенности их характера, отношений с питомцами и характера самих собак. Прежде всего, работа показала, что со временем их характер изменяется так же сильно, как и человеческий. "Собака, которую вы когда-то взяли из приюта, это совсем не та собака, которая живет с вами уже лет десять", - говорит Уильям Чопик.

Кроме того, действительно, обнаружилось большое сходство между характером собак и их владельцев. Активные, подвижные животные чаще соседствуют с физически активными людьми. Склонные к тревоге и агрессивности - с людьми, которые несут эти черты характера. Психологи считают, что это может происходить по двум причинам. Во-первых, владельцы сразу выбирают себе питомцев "по душе". Во-вторых, с течением совместной жизни их характеры сближаются.