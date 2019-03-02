Ученые из Дании на основании проведенных исследований сделали выводы, что антибиотики, принимаемые в детском возрасте, имеют связь с заболеваниями психики. Результаты изысканий ученых опубликованы в издании Nature Microbiology, передает Day.Az со ссылкой на mk.ru.

Исследователи предположили, что кишечный микробиом сигнализирует мозгу, модулируя настроение и, вероятно, восприимчивость к заболеваниям психики. Специалисты провели опыты над грызунами в лабораториях, которые обнаружили связь между бактериями и депрессией. Научные изыскания показали, у мышей, обработанных антибиотиками, были худшие результаты тестирования на память. В состав изменений вошли аутистический спектр, нейродегенеративные расстройства, в том числе болезнь Альцгеймера.

В другом испытании изучался редкий тип кишечных бактерий под названием KLE1738. Эти бактерии связаны с гамм-аминомасляной кислотой (ГАМК). Исследования показали, как разные бактерии действуют вместе в кишечнике. Выяснилось, что основные депрессивные расстройства возникают из-за снижения ГАМК.

В Дании с 1995 года анализировались клинические данные свыше одного миллиона человек, которые лечились от психических заболеваний на протяжении 17 лет либо дома, либо в больнице. Результаты исследований показали, что потребляемые в детстве антибиотики связаны с психическими заболеваниями.