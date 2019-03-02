Гороскоп на сегодня хорош для нестандартных решений и решительных, но продуманных, действий. Несмотря на то, что с точки зрения дисциплины и субординации этот день не лучший, зато он может оказаться очень плодотворным по результатам. Главное - не давить на окружающих, оставляя за ними определенную свободу. Сегодня такая политика может принести отличные дивиденды. Звезды сегодня не приемлют ограничений и рамок ни в чем, в том числе и любви! Отличный повод для того, чтобы завязать новое знакомство, проявить фантазию в любви или сделать своему любимому человеку неожиданный, но очень приятный сюрприз.

Овен

Сегодня Овен будет испытывать трудности с самоорганизацией и дисциплиной. Удержаться в этот день в привычных рамках будет на удивление трудно, хотя именно к этому Овен и будет стремиться. Отсюда и внутренний конфликт, когда одна половинка души стремится к порядку, а другая - к хаосу. Вопрос лишь в том, что сегодня в его душе перевесит

Телец

Сегодня интересы и планы Тельца в течение дня не раз будут решительным образом меняться! Весь день его будет тянуть то в одну, то в другую сторону, и противиться этим порывам будет затруднительно. По-хорошему, чтобы добиться в этот день хоть чего-то, Тельцу не мешало бы сосредоточиться на чем-нибудь одном. Вот только едва ли это получится - слишком уж переменчивы сегодня ветры в его голове.

Близнецы

Сегодня Близнецы рискуют в полной мере прочувствовать, что такое воинственность. Нет, никакой войны они объявлять не собираются. Да и зачем объявлять? Куда удобнее начать войну без объявления, застав противника врасплох! Такие порывы будут возникать в душе Близнецов неоднократно. Стоит ли удивляться, если день при таком настроении пройдет в конфликтах и ссорах?

Рак

Сегодня Рак способен легко увлечься самыми разнообразными вещами. Эти увлечения будут накатывать неожиданно, захватывая Рака с головой. Однако в течение дня этих увлечений может быть столько, что Рак и сам перестанет понимать, что больше его привлекает и куда его тянет. Так что рассчитывать в этот день на его постоянство чувств не стоит. Ну, вот такой сегодня Рак - немного ветреный и непостоянный!

Лев

Сегодня Лев рискует неожиданно для себя увлечься какой-нибудь малозначимой ерундой. Впрочем, самому Льву предмет его увлечения ерундой казаться как раз-таки и не будет! Больше того, эта вещь способна захватить внимание настолько, что из-за этого Лев упустит что-то действительно важное. Поэтому строить на сегодняшний день серьезные планы не стоит. Лучше посвятить день творчеству или любви.

Дева

Сегодня Деве может показаться, что центр вращения Вселенной непременно должен находиться где-то рядом с ней. Ну а поскольку у Вселенной на этот счет может быть иное мнение, Деву такая ситуация будет немало удивлять. Раз за разом она будет делать все, чтобы исправить эту ситуацию, активно привлекая к себе внимание и стараясь попасть в самый эпицентр событий. Здесь главное - не переусердствовать, так как не всегда быть в центре - хорошо.

Весы

Сегодня Весы рискуют с головой войти в роль домашнего тирана и диктатора! При этом самим Весам вполне может казаться, что они просто проявляют полезную инициативу на благо всей семье. Вот только со стороны домашних это будет изрядно походить на самодурство. Если Весы не хотят излишне накалять обстановку, им не мешает уменьшить количество командирских ноток в своем голосе.

Скорпион

Сегодня если уж Скорпиону придет какая-то мысль в голову, то она легко может приобрести характер навязчивой идеи. Больше того, мысли сегодня в голову Скорпиона будут приходить чаще обычного, а значит и навязчивых идей может оказаться куда больше одной. В таком состоянии Скорпиону лучше свести общение к минимуму, иначе разговоры то и дело будут перерастать в бессмысленный спор. Лучше уж творчеством каким-нибудь заняться. Там от навязчивых идей, по крайней мере, не будет вреда.

Стрелец

Сегодня Стрельцу будет трудно понять, почему самые приятные удовольствия по совместительству являются еще и грехами. Ну что плохого в лишнем пирожном или поцелуе? Одним словом, Стрельцу сегодня логичным покажется правило: "Если нельзя, но очень хочется, то можно". В принципе, ничего плохого в этом нет, если только дополнить эту формулу маленьким пунктом: "Все хорошо в меру".

Козерог

Сегодня у Козерога может проснуться неодолимое желание покомандовать окружающими. Что ж, если вы ощущаете в себе реальные качества лидера, то дерзайте! А вот если этих качеств в характере Козерога недостает, то не стоит и пытаться. Лучше в стрелялку какую-то поиграть - там хотя бы отмену можно сделать. А еще лучше сегодня для Козерога переключить свою бурную энергию на романтическое свидание - он об этом не пожалеет.

Водолей

Сегодня жизнь заставит Водолея побороться с обстоятельствами! Несмотря на то, что сам Водолей не будет настроен на повышенную активность, какие-то события то и дело будут требовать его энергичного участия. Кто-то из его окружения может незаметно втянуть Водолея в затяжной спор или (еще хуже) запрячь его в решение какой-то ненужной Водолею задачи. Естественно, Водолей будет сопротивляться этому всеми силами - однако не факт, что его сопротивление окажется успешным.

Рыбы

Сегодня у Рыб есть возможность узнать что-то необычное и интересное! В этот день их жизнь будет полна ярких, феерических эмоций и впечатлений. Единственное условие - не придавать большого значения досадным пустякам. Если не обращать внимания на мелочи, день будет ярким, словно брызги шампанского. Ну а, зациклившись на мелочах, Рыбы рискуют всерьез испортить настроение и себе, и окружающим.