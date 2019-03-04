Отец случайно натыкается на переписки своей 15-летней дочери. То, что он находит, довело его до слез - ВИДЕО
4 марта 2019 00:30 208
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Источник:SMP
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