Все отказывались от этого мальчика. Однако через 12 лет они сильно пожалели - ВИДЕО
3 марта 2019 23:30 219
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Источник:SMP
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