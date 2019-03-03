Американские ученые из Йельского университета открыли секрет счастливых отношений в семье. Оказывается, важную роль здесь играют гены, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Исследователи обнаружили, что на стабильность отношений в семье влияют не только поступки супругов и их отношение друг к другу, но и наличие мутаций в их геноме, влияющих на работу окситоцина, "гормона счастья".

Чтобы это установить, ученые наблюдали за жизнью около 180 пар, проживших вместе не один десяток лет. Также они взяли у участников эксперимента образцы слюны и отправили генетикам.

В итоге обнаружилось, что уровень семейного счастья зависит от устройства гена OXTR - участка ДНК, ответственного за сборку молекул, помогающих нервным клеткам распознать окситоцин.