Во время своих наблюдений ученые выявили, что эмоциональные нарушения у людей случаются на стыке сезонов, передает Day.Az со ссылкой на mk.ru.

Исследователи советуют при борьбе с депрессией употреблять витамины. Кроме того, необходимо пересмотреть меню питания. В рацион стоит добавить белки, растительное масло, овощи и фрукты. Разнообразные продукты сократят риск появления различных заболеваний.

В зимний период организм человека ослабевает из-за недостаточного объема полезных веществ, включая селен, хром и магний. Также научные сотрудники советуют не пренебрегать прогулками.

Специалисты утверждают: 20% людей страдают депрессией из-за дефицита общения с родственниками и друзьями. Поэтому нужно находить время для встречи с близкими.

Принимать лекарственные препараты можно только по назначению врача.