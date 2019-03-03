Лишняя кружка пива уменьшает продолжительность жизни на 15 минут
Новое исследование продемонстрировало, что здоровый человек не должен употреблять более пяти порций алкогольных напитков в неделю. Естественно, речь идет о том, чтобы растягивать это количество на несколько дней, а не употреблять их разом. Ученые установили, что если уровень употребления чистого алкоголя в неделю составляет 100 и менее граммов, то вероятность преждевременной смерти минимальна. Отметим, что уровень этого алкоголя в разных напитках различен, но среднестатистический показатель составляет от 10 до 14 г на одну порцию.
Чем более значительным является превышение дозировки в 100 г алкоголя в неделю, тем выше риск инсультов, сердечной недостаточности, тяжелейшей гипертонии и тому подобных смертельно опасных расстройств. К примеру, выпивающие от пяти до десяти спиртных напитков в неделю люди могут прожить на шесть месяцев меньше по сравнению с теми, кто употребляет менее пяти порций. Если же в рационе человека от 10 до 20 доз спиртного в неделю, то его продолжительность жизни в среднем уменьшается на один-два года против среднестатистической. При еще более значительном превышении этой цифры жизнь сокращается на пять-шесть лет.
Авторы исследования посчитали, что каждая лишняя кружка пива в неделю уменьшает продолжительность смерти человека на 15 минут. И хотя этот срок вроде бы не кажется слишком значительным, все минуты складываются и превращаются в месяцы и даже годы жизни.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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