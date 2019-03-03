Доказана польза томатов в профилактике рака
Ученые на мышах доказали, что томаты являются эффективным средством в профилактике рака. Оказалось, заболевание можно предотвратить в 30-50% случаев.
Ученые провели исследование, заражая печень детенышей мышей канцерогеном. Подопытных кормили вредной и жирной пищей. Контрольной группе в рацион добавляли томатный порошок. Его количество в эквиваленте на человеческую норму равняется двум помидорам.
"Нам впервые удалось доказать, что богатые ликопином продукты хорошо уменьшают жировые болезни печени и являются профилактикой рака, который провоцирует вредная еда. Томатный порошок, который мы давали грызунам, увеличил ассортимент полезной микробиоты и остановил рост ответственных за воспаление бактерий", - цитирует слова ученого Сян-Донг Ванга портал "Слово и Дело", передает Day.Az со ссылкой на "Актуальные новости".
Эксперты выяснили, что эффективность томатного порошка выше, чем у чистого ликопина. Возможно, это связано с наличием в нем пищевых волокон, фенольных соединений, минералов, витаминов. Вещество, содержащееся в помидорах, красном перце, арбузах, грейпфрутах, обладает противораковыми, противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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