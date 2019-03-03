Ученые рассказали о пользе употребления алкоголя для людей старше 50 лет. Об этом пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на ТК "Звезда".

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Эксперты из Бостонского медицинского центра в штате Массачусетс считают, что бокал вина в день будет благотворно влиять на организм при сердечно-сосудистых заболеваниях и желчнокаменной болезни. По их мнению, мужчинам старше 65 лет рекомендуется не более 2 порций ежедневно, что равноценно двум маленьким банкам пива либо бокалу вина.

Такие выводы специалисты сделали после изучения базы данных оценки смертности, связанной с алкоголем. Согласно исследованию, потребление бокала вина в день уменьшало проблемы со здоровьем на 15%.

При этом молодежи "лечить" здоровье подобным методом ученые не советуют. Наоборот,