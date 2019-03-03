Названа польза алкоголя для пожилых людей
Ученые рассказали о пользе употребления алкоголя для людей старше 50 лет. Об этом пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на ТК "Звезда".
"Ясень-М" против SSN-774 "Вирджиния": всерешает русская скоростьи огневая...
Эксперты из Бостонского медицинского центра в штате Массачусетс считают, что бокал вина в день будет благотворно влиять на организм при сердечно-сосудистых заболеваниях и желчнокаменной болезни. По их мнению, мужчинам старше 65 лет рекомендуется не более 2 порций ежедневно, что равноценно двум маленьким банкам пива либо бокалу вина.
Такие выводы специалисты сделали после изучения базы данных оценки смертности, связанной с алкоголем. Согласно исследованию, потребление бокала вина в день уменьшало проблемы со здоровьем на 15%.
При этом молодежи "лечить" здоровье подобным методом ученые не советуют. Наоборот,Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Как справиться с весенней депрессией?
Раскрыт секрет счастливых отношений
Трамп увидел недостатки в слишком сильном долларе
73 min uşağa sevindirici xəbər
В Москве автомобиль врезался в автобусную остановку
В Алжире около 200 человек пострадали в демонстрациях
Eldar Əzizov yarmarkaya baş cəkdi - FOTO
''Azəriqaz''ın adından istifadə edərək vətəndaşı aldatdı
Mingəçevirdə müəllim yeni musiqi aləti düzəldib
Babək prospektində yol qəzası baş verib
Неизвестные заявили о «минировании» «Москва-сити»
-
2 Мар. 07:38 20 924
-
2 Мар. 10:27 8 098
-
2 Мар. 11:02 5 058
-
2 Мар. 08:18 4 617
-
2 Мар. 10:18 4 364