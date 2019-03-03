Названы ключевые способы уменьшения риска слабоумия
Ученые из Великобритании представили вниманию ключевые способы уменьшения риска слабоумия. Информацией соответствующего содержания поделился зарубежный источник Express, передает Day.Az со ссылкой на Актуальные новости.
По словам специалистов, хорошее самочувствие, функционирование и способность справляться с жизненными проблемами связаны с лучшим здоровьем мозга по мере старения. С другой стороны, плохое психическое благополучие, например, чувство пессимизма - может помешать способности думать и рассуждать.
"Важность этого отчета заключается в связи между позитивным психическим благополучием и лучшими навыками мышления в более поздней жизни. Мы можем предпринять шаги по предотвращению деменции уже в молодом возрасте, исключив не только курение, алкоголь, как думают многие. Есть масса других факторов", - отметили эксперты.
Последние исследования показали, что активное общение с родственниками, друзьями, знакомыми, включая разговоры по телефону, а также любая социальная активность оказывают благоприятное влияние на работу мозга. Не будет лишним новое интересное занятие. Можно принять участие в новой деятельности или же делать то, что особенно радует. Двигательная активность улучшает настроение - даже если это будет легкая тренировка. Лучше искать групповые возможности, особенно на открытом воздухе. Что касается питания, то следует отказаться от калорийных и вредных продуктов.
"Расслабьтесь, дышите глубоко и постарайтесь получить не менее семи часов сна за ночь. Старайтесь отключаться, держась подальше от всех цифровых экранов перед сном, избегая просмотра телевизора в постели", - подытожили ученые.