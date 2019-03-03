Ученые из Великобритании представили вниманию ключевые способы уменьшения риска слабоумия. Информацией соответствующего содержания поделился зарубежный источник Express, передает Day.Az со ссылкой на Актуальные новости.

По словам специалистов, хорошее самочувствие, функционирование и способность справляться с жизненными проблемами связаны с лучшим здоровьем мозга по мере старения. С другой стороны, плохое психическое благополучие, например, чувство пессимизма - может помешать способности думать и рассуждать.



"Важность этого отчета заключается в связи между позитивным психическим благополучием и лучшими навыками мышления в более поздней жизни. Мы можем предпринять шаги по предотвращению деменции уже в молодом возрасте, исключив не только курение, алкоголь, как думают многие. Есть масса других факторов", - отметили эксперты.



Последние исследования показали, что активное общение с родственниками, друзьями, знакомыми, включая разговоры по телефону, а также любая социальная активность оказывают благоприятное влияние на работу мозга. Не будет лишним новое интересное занятие. Можно принять участие в новой деятельности или же делать то, что особенно радует. Двигательная активность улучшает настроение - даже если это будет легкая тренировка. Лучше искать групповые возможности, особенно на открытом воздухе. Что касается питания, то следует отказаться от калорийных и вредных продуктов.



"Расслабьтесь, дышите глубоко и постарайтесь получить не менее семи часов сна за ночь. Старайтесь отключаться, держась подальше от всех цифровых экранов перед сном, избегая просмотра телевизора в постели", - подытожили ученые.