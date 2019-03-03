Специалисты университета Бонна посягнули на разоблачение уловок маркетинга и доказали: высокая цена товара, независимо от качества, автоматически делает его лучшим в глазах покупателя, сообщает Day.Az со ссылкой на Белновости.

Ученые провели интересный эксперимент, во время которого 30 добровольцев дегустировали вино разного качества и ценового диапазона. Экспертам предстояло понять, как у стоимости товара "получается" сформировать в человеческом мозгу ожидаемые вкусовые реакции.

Участники эксперимента пробовали красное вино среднего и высокого качества, ценник напитка не превышал 12 евро. Однако перед дегустацией добровольцам назывались завышенные и заниженные цены товара.

Исследование показало: дорогие вина автоматически воспринимались более ароматными и выдержанными, хотя качество алкоголя оставалось прежним. Ученые зафиксировали: области мозга, отвечающие за вкусовое наслаждение, повышали активность при дегустации "элитного" вина.