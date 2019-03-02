Женщина родила дочку в 67 лет. Вот как они с дочкой выглядят сейчас - ВИДЕО
2 марта 2019 19:00 123
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Источник:Остроумно
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