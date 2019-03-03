Многим россиянам кашель уже давно перестал казаться чем-то необычным и опасным. Да, неприятно, да, нередко мешает спать, есть и нормально работать, но не более того. Однако кашель может быть симптомом не только обычной простуды, но и куда более серьезного заболевания - бронхита.

Бронхит редко возникает на пустом месте, то есть в абсолютно здоровом организме. Как правило, его появление спровоцировано "подрывной работой" вирусов или (что встречается гораздо реже) вредоносных бактерий. Еще реже встречаются бронхиты, причиной появления которых становятся грибки. Конечно, далеко не все респираторные заболевания заканчиваются бронхитом. Свою роль в развитии заболевания могут сыграть ослабленный иммунитет, физиологические особенности, а также пристрастие к курению.

В любом случае, какой бы ни была причина появления бронхита, его главный симптом - это кашель. Сначала он сухой, резкий, с сильными приступами по ночам. Через несколько дней сухой кашель трансформируется во влажный, начинает отделяться мокрота, и, при правильном лечении, болезнь полностью проходит примерно через полторы недели. Температура при бронхите редко поднимается до пугающе высоких отметок, а вот общая слабость и сонливость весьма характерны для этого недуга.

Выделяют две разновидности бронхита - острый и хронический. Первый как раз и возникает вкупе с вирусной инфекцией и при правильном лечении относительно быстро без последствий проходит. Однако если бронхит не лечить, он может перерасти в хроническую форму, и тогда изнуряющий кашель будет мучить человека на протяжении нескольких месяцев.

Большую роль в лечении бронхита играет чистый и влажный воздух, поэтому так важно проветривать квартиру и проводить влажную уборку следует по возможности чаще.

Если кашель продолжает мучить человека больше четырех недель, это веская причина для обращения к врачу-пульмонологу. Именно ему предстоит определить, какими причинами вызван столь затяжной недуг.

Травы против кашля

Дабы предотвратить развитие возможных осложнений (например, пневмонии или бронхиальной астмы), врачи чаще всего назначают больным бронхитом не только лекарства, но и физиопроцедуры. Впрочем, и сам человек даже без специальных рецептов может помочь своему организму справиться с недугом при помощи простыхи доступных средств.

Известно, что многие травы весьма эффективны в борьбе с кашлем. К примеру, разжижать мокроту и выводить ее из организма помогают сиропы на основе солодки или корня алтея, а также базилик, мать-и-мачеха и подорожник. Снять воспаление помогут имбирь и алоэ, а отвар шиповника или малины, а также любые ягодные морсы помогут укрепить организм и избавить его от выделяющихся при болезни токсинов.