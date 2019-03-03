Этому мальчишке не хватало денег на новые кроссовки и он решил взять их в магазине - ВИДЕО
3 марта 2019 18:30 189
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Источник:Остроумно
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