Учёные установили, что выпущенные в воздух гелиевые шары могут нанести вред морским птицам. По мнению специалистов, шары убивают птиц, так как их легко проглотить после того, как они сдуваются, в результате чего шары засоряют организм птицы. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Life.ru , сообщает Nature.

Оказалось, что гелиевые шары - причина смерти двух из пяти птиц. По словам учёных, основная причина их смерти - закупорка ЖКТ, после чего появляются инфекции и другие осложнения. Воздушные шары и их фрагменты были самой вероятной причиной смерти птиц.

Подобное исследование уже проводилось ранее. Учёные изучали влияние подобных загрязнений на морских черепахах. Оказалось, что объём пластика в океанах увеличится в три раза за 10 лет, что негативно скажется на черепахах.