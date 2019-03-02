Пользователи Twitter получат возможность скрывать нежелательные ответы под своими постами. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Life.ru, сообщает TechCrunch.

Новая функция предложится при нажатии кнопки "Поделиться". Компания считает, что пользователи соцсети не могут защититься от токсичных комментариев и хотят это исправить. Она будет подобна отключению комментариев на YouTube или Reddit.

Нежелательные "реплаи" не будут удалены. Другие пользователи смогут увидеть их, нажав на кнопку "посмотреть скрытые комментарии".

Функция тестируется, дата её появления не сообщается. TechCrunch полагает, что она может принести как пользу, так и вред. Возможно, её начнут использовать политики - они смогут скрыть комментарии, указывающие на ошибки или неточности.