Однажды люди перестанут бояться повреждений кожи. Раны и ожоги не будут оставлять уродливых рубцов на телах и душах пациентов. Ученые из Института регенеративной медицины Уэйк-Форрест уже создали первую в своем роде ​​мобильную систему биопечати кожи, которая позволяет наносить двухслойную кожу точно на рану. При этом, как передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru, повреждение исчезает бесследно.

Уникальным аспектом этой технологии является мобильность системы и возможность обеспечить управление обширными ранами прямо на месте путем их сканирования и измерения, чтобы в итоге поместить клетки непосредственно туда, где они необходимы.

Суть метода такова: основные клетки кожи - дермальные фибробласты и эпидермальные кератиноциты - забираются с маленького здорового участка с помощью биопсии. Затем клетки смешивают в гидрогель и помещают в биопринтер. Биопринтер, заполненный собственными клетками пациента подкатывается прямо к кровати и на месте печатает кожу слой за слоем, помещая ее, куда необходимо.

При этом интегрированная технология обработки изображений передает данные в программное обеспечение, сообщая печатающим головкам, какие ячейки кожи следует доставлять в рану. Этот процесс в ускоренном виде воспроизводит формирование нормальной структуры и функции кожи.

Исследователи уже продемонстрировали возможности биопринтера на доклинических (животных) моделях. Они показали, как новая кожа формируется от центра раны к ее краям, и пояснили, что это возможно лишь тогда, когда используются собственные клетки пациента, не вызывающие отторжения. Следующим шагом будут клинические испытания на людях.