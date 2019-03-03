Группа учёных из Института поиска внеземных цивилизаций (SETI) США официально доказала существование 14-го спутника Нептуна, признаки которого были замечены ещё шесть лет назад. Как передает Day.Az со ссылкой на Life.ru, соответствующая статья была опубликована в журнале Nature.

- Космический телескоп "Хаббл" обнаружил седьмую внутреннюю луну. Она меньше, чем остальные шесть со средним радиусом около 17 километров, - говорится в сообщении.

Отмечается, что первые следы возможного существования спутника были обнаружены астрономами ещё в 2013 году во время проверки алгоритма для поиска особенно далёких и тусклых карликовых планет в отдалённой части Солнечной системы - поясе Койпера.

В основе этого алгоритма лежит принцип, согласно которому планеты и их луны движутся определённым образом и плавно перемещаются из одной точки в другую, в то время как космические фоновые объекты, например звёзды, остаются статичны. Соответственно, чтобы найти движущиеся объекты, нужно наложить друг на друга множество снимков одного небесного тела в разное время.

Находке было присвоено временное имя S/2004 N 1, начались работы по подтверждению её существования. Лишь в 2016 году было проведено несколько повторных серий наблюдений с помощью телескопа "Хаббл". Учёным удалось сделать около 20 фотографий, которые и послужили доказательством. Объекту дали имя Гиппокамп.

По версии учёных, он может быть частью самого крупного внутреннего спутника Нептуна Протея, отколовшейся от него много лет назад в результате удара кометы. Об этом говорит небольшой размер находки. В качестве подтверждения этой теории приводится информация, что на Протее имеется кратер подходящего размера.