Руководитель отдела эпидемиологических и организационных проблем психиатрии центра имени В. П. Сербского Борис Казаковцев рассказал о самых распространенных среди россиян психических расстройствах. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости,

На первом месте оказались расстройства непсихотического характера, которые в 2017 году были диагностированы более чем у двух миллионов жителей России. К этой категории относятся состояния, которые возникают вследствие поражения головного мозга, неврозы, а также поведенческие нарушения в детском и подростковом возрасте.

"Это общее название для невротических, личностных и расстройств, протекающих без психоза, когда человек вообще уже не осознает, что с ним происходит, нуждается в госпитализации", - отметил Казаковцев в интервью RT.

На второй строчке - психозы и слабоумие (чуть более миллиона пациентов), на третьей - умственная отсталость (862 тысячи больных).