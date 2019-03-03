Во Франции начались массовые проверки в связи с появлением информации о повышенном содержании наркотических веществ в кондитерских изделиях с маком. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соответствующее предупреждение выпустило Главное управление по вопросам конкуренции, потребления и борьбе с мошенничеством (DGCCRF) Франции.

Внимание регулятора привлекли к проблеме эксперты Парижского токсикологического центра, которые сообщили о повышенном содержании морфина и кодеина в анализах ряда людей, которые сообщили, что перед приемом съели булку или иную выпечку с маком. Анализ семян мака, использованных для приготовления кондитерских изделий, также показал высокое содержание этих веществ. Теперь следователи пытаются выяснить источники поставки и то, насколько широко разошлась партия.

"В ожидании результатов расследования, крайне рекомендуется избегать употребления выпечки, содержащей большое количество мака, особенно перед выполнением задач, требующих повышенной концентрации (например, вождения), а также наиболее уязвимым слоям населения (беременным женщинам, кормящим матерям, детям и другим)", - отмечается в предостережении надзорного органа. Всех, кто после маковых десертов ощутит сонливость, спутанность сознания, усталость, сухость во рту, тошноту и ряд других симптомов, призывают обратиться ближайший токсикологический центр.

В интервью газете Le Parisien инициатор кампании, профессор Жан-Клод Альварез сообщил, что в каждом сэндвиче из партии, изученной в лаборатории, содержалось 4 мг морфина. "Это половина от дозы Skenan - препарата, который прописывают пациентам, страдающим от рака!" - подчеркнул он. Профессор отметил, что обычно маковые зернышки не содержат алкалоидов опиума, однако на них мог попасть сок мака, в котором они присутствуют. Он также рассказал, что в столовой токсикологического центра двое его сотрудников почувствовали себя плохо после употребления в пищу багетов с маком, в которых позже было выявлено содержание 8 мг морфина.

"Необходимо определить происхождение загрязнения и компании, которые поставляли соответствующие партии семян. Содержащие их хлебобулочные изделия были сняты с продажи в качестве меры предосторожности", - добавил Альварез.