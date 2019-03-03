Предположение о том, что у каждого на планете есть двойник, выдвинули ученые. В 2014 году в Аделаидском университете провели исследование на эту тему. Ученые выделили восемь пунктов измерения лица, по которым можно установить внешнее сходство человека. То есть на каждую вашу черту лица можно найти двойника.

Несмотря на то, что существует шанс найти похожего на вас человека, найти вашу копию не получится. Эксперимент доказал, что каждое лицо уникально, как и отпечаток пальца. Именно поэтому в некоторых случаях система "распознавания лиц" считается надежной. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Если говорить о людях, которые похожи на нас, у каждого человека есть хотя бы один "двойник". И это уже доказано на практике. Существует специальный сайт, где можно загрузить свою фотографию, и агрегатор попытается найти человека, похожего на вас. Этот поиск не всегда может сработать, так как у сайта не полная база фотографий. Люди, которые создали этот сайт, уверены, что у каждого из нас есть 8 двойников из других стран. Одна девушка Ниам, например, с помощью программы нашла сразу троих.

Проще всего искать двойников звездам. И среди них есть те, кто похожи между собой. Некоторые не могут отличить Киру Найтли и Натали Портман или Кэти Перри от Зои Дешанель.