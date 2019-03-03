Со всеми случаются ситуации, когда надо срочно понять, сколько сейчас времени, а часов или смартфона нет под рукой. В этом вам помогут несколько несложных способов. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

С помощью руки и линии горизонта

Если вы оказались вдали от цивилизации, например, заплутав в лесу, примерно узнать время вам поможет всего лишь ваша рука и солнце. Выйдите на местность, где ничто не загораживает линию горизонта. Выставите руку вперед, ладонью к себе, и совместите мизинец с линией горизонта. Согните большой палец, чтобы он не мешал вам. Вторую руку поставьте над первой в таком же положении, ладонью к себе, приложив их одна к другой друг над другом. Делайте так, пока верхняя граница вашей руки совпадет с нижней границей солнца. После этого просто пересчитайте пальцы, которые поместились между горизонтом и солнцем, каждый из них - это примерно 15 минут.

С помощью компаса

Если вы отправились в лес или в поход, у вас с собой наверняка есть компас. Он и поможет понять, сколько примерно сейчас времени. Для этого способа лучше всего, чтобы ярко светило солнце. Итак, установите прибор на ровной поверхности и поставьте так, чтобы стрелка указывала ровно на север. На центр компаса поставьте спичку. Если тень от спички указывает на 180 градусов, то сейчас ровно 12 часов дня. 90 градусов - это 6 утра, и так далее. Получается, 15 градусов на компасе - это час времени.

Также можно сделать подобные солнечные часы самостоятельно, нарисовав цифры, например, на тарелке. После этого часы тоже нужно будет сориентировать на север. С помощью такого приема можно достаточно точно определить время, в интервале от 30 до 45 минут. В полдень вы сможете проверить, достаточно ли точны ваши часы. Так, в 12 часов тень от "стрелки" будет указывать ровно в 12 часов.

С помощью Полярной звезды и Большой медведицы

Если уже наступила ночь, и узнать время при помощи солнца невозможно, вы можете попытаться сделать это по звездам. Для начала отыщите на ночном небе Большую медведицу. Мысленно соедините две звезды из правой части ковша и продолжите эту линию. Вскоре неподалеку вы заметите очень яркую звезду. Это и будет Полярная звезда. Теперь представьте, что она - центр воображаемых часов. Тогда самая правая звезда Большой медведицы будет аналогом стрелки. Оцените, в какой примерно сектор ваших воображаемых часов попадает эта звезда. К сожалению, одного знания этого способа будет недостаточно, так как для правильного определения времени необходимо учитывать дату. Дело в том, что с изменением времени года созвездия на небе меняют свое положение. Это происходит из-за движения Земли вокруг солнца и вокруг своей оси на протяжении года.