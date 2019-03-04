Учёные из Ланкастерского университета предложили революционный способ установления личности преступника, при котором больше не требуется "откатывать" отпечатки пальцев у подозреваемых. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Life.ru, пишет Daily Mail.

Исследователи отмечают, что в ряде случаев рука человека, имеющая определённый и строго индивидуальные рисунок вен, шрамы и структуру, может работать лучше, чем дактилоскопия.

Такая технология, по мнению исследователей, может быть востребованной в качестве дополнительной опции к системе распознавания лиц, а после совершенствования позволит устанавливать личность человека с точностью в 99,99 процента. Как технология будет работать, если человек носит верхнюю одежду и скрывает не только кисти рук, но и всё тело целиком, учёные не сообщают.