Отпечатки в прошлом. Полиция будет ловить преступников по рисунку вен на руке
Учёные из Ланкастерского университета предложили революционный способ установления личности преступника, при котором больше не требуется "откатывать" отпечатки пальцев у подозреваемых. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Life.ru, пишет Daily Mail.
Исследователи отмечают, что в ряде случаев рука человека, имеющая определённый и строго индивидуальные рисунок вен, шрамы и структуру, может работать лучше, чем дактилоскопия.
Такая технология, по мнению исследователей, может быть востребованной в качестве дополнительной опции к системе распознавания лиц, а после совершенствования позволит устанавливать личность человека с точностью в 99,99 процента. Как технология будет работать, если человек носит верхнюю одежду и скрывает не только кисти рук, но и всё тело целиком, учёные не сообщают.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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