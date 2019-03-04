Пожалуй, в каждой стране найдется здание, которое должно было изменить облик города, стать новой достопримечательностью и удивить окружающих своим обликом, но по каким-то причинам так и не было построено.

Монументальные здания разрушаются (или достраиваются), поражая местных жителей и туристов своими масштабами. Day.Az со ссылкой на Вести.ru сделали подборку самых, пожалуй, известных и впечатляющих недостроенных зданий из разных уголков света.

Гостиница Рюген, Пхеньян, Северная Корея

Строительство северокорейского небоскреба началось в 1987 году. На строительство должно было уйти всего два года, но в действительности сооружение гостиницы растянулось на многие годы и до сих пор не завершено.

Высота 107-этажной гостиницы, в которой до сих пор не жил ни один постоялец, 330 м. В 2018 году Рюген стал площадкой для проведения лазерного шоу - на стены отеля транслируются изображения лидеров страны, фото памятников или прошедших мероприятий.

Дома НЛО, Саньчджи, Тайвань

Kok Leng Yeo from Singapore, Singapore

В 1970-х годах в Санджи началось сооружение респектабельного курорта. Каждое здание в нем имело футуристический облик и напоминало летающую тарелку. Предполагалось, что заходить в дома можно будет по роскошным лестницам, а у желающих была возможность скатиться в океан с горки, выходящей прямо из здания.

К 1980 году велись работы по отделке зданий, но завершено строительство так и не было - этому помешал экономический кризис. Еще одним фактором, который возможно помешал завершению стройки - случаи суицида среди рабочих. Ходили слухи, что место проклято, а НЛО населены привидениями.

Так или иначе, строительство возобновлено не было, а до 2008 года курорт представлял собой довольно удивительное зрелище, напоминающее заброшенный космодром. В конечном счете власти приняли решение о сносе зданий.

Собор Иоанна Богослова, Нью-Йорк, США

Собор, являющийся одним из крупнейших в мире, на самом деле не завершен. Строительство было начато в 1892 году, а уже в 1899 внутри здания провели первую службу.

Работы же по сооружению церкви продолжались - в 1911 году, например, приняли решение строить собор не в византийско-романском стиле, а в неоготическом. С 1999 года из-за отсутствия финансирования никакие работы по строительству храма не ведутся, а когда они будут продолжены - неизвестно.

Здание Парламента, Веллингтон, Новая Зеландия

После того как в 1907 году сильный пожар уничтожил здание Парламента, было принято решение о сооружении более прочной конструкции. Проект утвердили в 1911 году, а сама стройка стартовала в 1914.

Строительство то шло, то прекращалось, но с 1995 года никаких строительных работ в здании и вокруг него не ведется. Парламент заседает в здании, которое официально не считается достроенным.

Саграда Фамилия, Барселона, Испания

Собор Святого Семейства, пожалуй, наиболее известное недостроенное здание в мире. Согласно последним данным вековая стройка завершится в 2026 году. Действительно, облик задуманного Антонио Гауди собора меняется каждый год - добавляются новые и новые детали.

Власти страны и города никак не финансируют строительство собора, а основной источник средств - деньги, пожертвованные туристами и благотворителями. Не все, впрочем, поддерживают оптимистичные прогнозы - некоторые архитекторы полагают, что на строительство потребуется еще сто лет.