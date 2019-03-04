В представлении многих чехол для смартфона выполняет исключительно утилитарную функцию. Ну, есть и есть. Но это ошибочное представление. Ведь чехол - это не только средство защиты, но ещё и аксессуар, который мы регулярно показываем окружающим. А аксессуар, как и любая часть наряда, может быть модным и немодным и являться важной частью образа самого владельца. Как выбрать модный? Об этом передает Day.az со ссылкой на Лайф.

Louis Vuitton и другие крупные бренды давно признали чехлы

Интерес к чехлам и бамперам со стороны флагманов фэшен-индустрии рос одновременно с тем, как росла доля смартфонов в личном пространстве человека. Сначала смартфон заменил блокноты и ручки, из-за чего снизилась потребность в сумочках. Затем пришла бесконтактная оплата - и люди стали забывать про кошельки. Можно сказать, кутюрье были вынуждены обратить внимание на новое явление, чтобы не терять охват аудитории своих брендов.

С момента появления iPhone долгое время броские чехлы оставались прерогативой подростков. И только в 2014 году во время показа коллекции "осень-зима" модный дом Moschino отправил на подиум модель с телефоном, облачённым в нечто похожее на порцию картошки фри из "Макдоналдса". Moschino стал первым брендом А-класса, который осмелился показать новый тип аксессуаров со сцены. И уже к лету 2015 года чехлы для iPhone появились в каталогах Stella McCartney, Diane von Furstenberg, Kate Spade, Tory Burch, Fendi и других именитых марок.

Вторым знаковым событием в истории чехлов в качестве модных аксессуаров стал показ коллекции "весна-лето 2017" от Louis Vuitton в Париже. Поскольку первая же модельвышла на подиум без сумочки. Вместо неё девушка несла iPhone в кожухе от одного из самых известных в мире производителей люксовых аксессуаров и одежды. После этого все окончательно убедились в том, что чехлы теперь в первом эшелоне модных атрибутов.

Как понять, что сегодня модно?

Самый простой способ достать модный чехол - оставить много денег в бутике. Например, тот же Eye Trink для iPhone XS от Louis Vuitton стоит 77 000 рублей. А что делать, если столько денег нет, да и вообще - у вас Xiaomi. На этот случай у стилиста Романа Белоснежного есть ряд универсальных советов, ориентируясь на которые, можно подобрать трендовый продукт.

- Логомания по-прежнему остаётся в моде. Логомания - это когда бренды наносят свои логотипы на продукцию как-то по-особенному. Ещё мне нравится тренд на большое количество аксессуаров. Если мы говорим о чехлах для смартфонов, то это значит, что их может быть сразу несколько в виде поясных сумок или же они могут быть просто многофункциональными. Отмечу также прозрачность. Модными могут стать как полностью прозрачные кожухи из силикона, так и чехлы с прозрачными вставками. Были и остаются в тренде яркие неоновые оттенки жёлтого и красного, которые видно за километр, - рассказал Белоснежный.

Если же стилиста в нужный момент на связи не оказалось, отправляйтесь в Instagram. В этой соцсети, по словам Романа, сидит большинство так называемых трендсеттеров: известных моделей, популярных деятелей моды, звёзд и блогеров. С ними, как правило, связываются модные дома и просят опубликовать в своих аккаунтах фотографии с новинками. Новинками, которые, разумеется, производитель предварительно высылает звёздам. Сами бренды тоже нередко презентуют и рекламируют продукцию в Интернете.

- Такие публикации регулярно появляются, например, у Канье Уэста. Наши звёзды не исключения - у Тимати можно найти фотографии с чехлами Black Star и других марок. Обратите внимание и на хештег #стритстайл. По нему вы найдёте огромное количество интересных луков, - добавил стилист. Отдельно он советует не заморачиваться на гендерной классификации продуктов. - Главное, чтобы сочеталось с вашим образом, - подчеркнул Роман.

Половина россиян не знает про модные чехлы

Другой эксперт по вопросам моды - блогер Ксения Македонская - говорит, что Instagram не единственный способ следить за трендами. По её мнению, иногда достаточно посмотреть, что стоит на витринах у продавцов чехлов.

- Перед закупкой того или иного продукта продавцы, как правило, анализируют рынок. В том числе нынешние и будущие тренды. В случае с мультибрендинговыми магазинами одежды так происходит постоянно. Полагаю, с аксессуарами для смартфонов похожая ситуация. Никто лучше продавца не скажет, что сейчас популярно и модно, - считает Македонская.

Прислушавшись к её совету, мы обратились за комментарием к популярному российскому продавцу смартфонов и аксессуаров для них - сети "Связной". В компании рассказали, что для них одним из главных ориентиров при закупке чехлов является Apple. Точнее - её чехлы в ярких почти неоновых цветах, о которых ранее говорил стилист. При этом в "Связном" подчеркнули, что, как правило, аудиторией броских кожухов являются владельцы дорогих смартфонов. У покупателей устройств средней ценовой категории выбор сдержаннее.

- В среднем ценовом сегменте в 2018 году набирали популярность металлизированные краски с эффектом голограммы, как у смартфонов Huawei и Honor, или градиентные переходы цветов, как у новинок Samsung. Также большую долю продаж занимают прозрачные чехлы, которые не скрывают переливающиеся краски новых смартфонов, - заявил директор по закупкам Михаил Комков.

Как видите, в статистике продавца есть ещё одно пересечение с рекомендациями стилиста: прозрачные аксессуары.

Однако нашёлся в данных "Связного" и печальный факт: больше половины их клиентов в прошлом году предпочли унылые чехлы чёрного и синего цвета. Надеемся, после выхода этой статьи продажи скучных аксессуаров снизятся хотя бы на одну тысячную.