Научные результаты работы китайского аппарата "Чанъэ-4", который 3 января совершил историческую посадку на обратной стороне Луны, будут доступны мировой общественности бесплатно. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, заявил главный конструктор лунной программы КНР, академик Китайской инженерной академии У Вэйжэнь.

"Китайская лунная миссия "Чанъэ-4" продвигается хорошо, - сказал У Вэйжэнь, его слова в понедельник приводит газета China Daily. - Ее научные результаты будут доступны бесплатно для всех желающих".

Главный конструктор отметил, что лунный аппарат находится в хорошем состоянии, его работа стабильна. "Зонд завершил топографическое исследование окрестностей места посадки и в настоящее время движется на северо-запад, чтобы продолжить выполнение своих научных задач, в том числе исследование местности", - добавил У Вэйжэнь.

Он также подчеркнул, что "зонд уже собрал достаточное количество научных данных". "Совсем скоро они будут доступны всему миру", - указал академик.

Лунный аппарат "Чанъэ-4" был успешно запущен с космодрома Сичан в юго-западной китайской провинции Сычуань 8 декабря прошлого года. Основная задача проекта "Чанъэ-4", состоящего из автоматического посадочного модуля и лунохода, заключается в исследовании обратной стороны естественного спутника Земли. 3 января в 10:26 по местному времени (05:26 мск) "Чанъэ-4" успешно сел на обратную сторону Луны. В 11:40 (06:40 мск) аппарат сделал первый в мире снимок поверхности обратной стороны естественного спутника Земли, снятый с близкого расстояния.