Авиапассажиры запечатлели опасное сближение самолетов в небе - ВИДЕО
4 марта 2019 09:52 427
Пассажир ирландской авиакомпании Aer Lingus во время полета запечатлел опасное сближение самолетов в небе.
На кадрах виден пролетающий очень близко лайнер. Видео опубликовано в Twitter.
Как пишет Dublin Live, пассажиры очень испугались и были рады благополучному исходу событий, как передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Точное расстояние, на которое подошли друг к другу самолеты, не сообщается.
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