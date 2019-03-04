Пассажир ирландской авиакомпании Aer Lingus во время полета запечатлел опасное сближение самолетов в небе.

На кадрах виден пролетающий очень близко лайнер. Видео опубликовано в Twitter.

Как пишет Dublin Live, пассажиры очень испугались и были рады благополучному исходу событий, как передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Точное расстояние, на которое подошли друг к другу самолеты, не сообщается.

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