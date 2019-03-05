Назван эффективный против развития рака продукт
Ученые Университета Тафтса (США) выяснили, что каротиноидный пигмент ликопин, содержащийся в томатах, снижает риск развития жировой болезни печени, рака и воспаления. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.
В ходе исследования в организм недавно родившихся мышей вводили канцероген, способствующий формированию злокачественных опухолей в печени. После этого грызунов кормили пищей с высоким содержанием жиров. При этом одна из групп животных получала вдобавок томатный порошок.
Оказалось, что ликопин увеличивал количество и разнообразие полезной микрофлоры, что предотвращало чрезмерный рост некоторых бактерий, вызывающих воспаление. При этом уменьшалась вероятность жировой болезни печени и рака, чему способствовала нездоровая диета.
Кроме того, ученые продемонстрировали, что томатный порошок был более эффективен, чем ликопин в отдельности. Это объясняется наличием в томатах других полезных соединений, включая витамин Е, витамин С, фолаты, минералы, фенольные соединения и пищевые волокна.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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