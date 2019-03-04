Каждой женщине после зимних серых будней хочется скрасить свой образ яркими красками. Наступающая весна - самое подходящее время для таких перемен в вашем гардеробе. Ну а если же вы не знаете, к какому бренду именно обратиться, то мы подобрали для вас насыщенные образы от итальянского бенда Marni.

Платье с цветочными принтами, кроссовки на плоской платформе, минималистичные аксессуары и элегантная сумка в розовых тонах - отличные дополнения к вашему весеннему образу.

В этом look-e изысканность и женственность вашему образу придадут как массивные кроссовки от Marni с их фирменным дизайном, так туфли на низком каблуке. Они прекрасно подойдут для прогулок и вечеринок, обеспечивая вас сочетанием стиля и комфорта.

Нежные женские образы возможно будет создать, выбрав платья с принтами. Классическое платье из шелка с принтом "Chaine", воротником с лацканами и длинными рукавами отлично подойдет для светской вечеринки, а платье с цветочным принтом и креативным поясом на талии украсит почти любое мероприятие.

Необычные принты и яркие тона платьев добавят красок не только вашему образу, но и к настроению.

Элегантные аксессуары в минималистичном стиле послужат совершенством к выбранным вами образам. Серьги из лекого метала на подвеске из цветочных форм отлично солируют образу, придавая ему женский шарм, а геометрические формы сережек - хороший выбор для завершения вашего look-а. Гармоничности к нему добавит подвеска в бирюзовых тонах на золотистом металле. Сумка-ведро с дозой фирменного эксцентричного стиля с дизайном "Pannier" же - идеальное сопровождение для вас на модных событиях и прогулках.

Представленные нами образы и в этот раз оставили за брендом верность альтернативной подаче и экспериментам с коллекциями. Несмотря на эстаравагантсность образов, необычность принтов и акссессуаров, они не теряют комфорт и самое главное - качества.

Эти модели и многое другое вы можете приобрести в бутике Marni, который находится по адресу: "Port Baku Mall", проспект Нефтчиляр 151

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