Рыбаки наткнулись на странный объект в океане и потеряли дар речи - ВИДЕО
7 марта 2019 07:00 198
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Источник:SMP
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