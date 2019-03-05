Они прикрепили к щиту всего пару долларов и произошло нечто поразительное - ВИДЕО
5 марта 2019 08:00 130
DayTubе - это самые популярные и интересные, развлекательные и познавательные видеоролики. Здесь вы сможете узнать обо всем, что происходит в мире, стать первыми свидетелями ужасающих ДТП и катастроф, забавных случаев, интересных явлений природы, подивиться невероятным возможностям человека.
Источник:SMP
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
05:04 393
Ученые сообщили об опасности пива
-
4 Мар. 15:55 7 445
-
4 Мар. 11:55 6 227
-
4 Мар. 11:49 5 431
-
4 Мар. 11:10 5 190
-
4 Мар. 18:30 4 738