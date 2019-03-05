Жительница Великобритании рассказала о том, как смогла выжить после нападения с ножом благодаря надетому в последний момент шерстяному шарфу. Об этом сообщает издание The Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В ноябре 25-летняя Александра Виньон (Alexandra Vignon) из города Саутенд-он-Си, графство Эссекс, спонтанно решила надеть новый шарф перед тем, как отправиться на работу коммивояжером. Когда она остановилась у одного из домов, на нее набросился 24-летний Джеймс Томас (James Thomas) и 11 раз пырнул ее ножом в спину, шею, щеку, плечи, руки и грудь, а после этого сбежал с места происшествия.

Супружеская пара, возле дома которой произошло нападение, немедленно вызвала скорую помощь и полицию, пустила женщину внутрь и позаботилась о ней. Прибывшие на место врачи отметили, что благодаря шарфу лезвие вошло в шею лишь немного и не задело жизненно важные артерии. Виньон госпитализировали и извлекли нож из ее шеи в ходе четырехчасовой операции.

Томас сам сдался полицейским. Он признался, что десять лет мечтал "забить кого-то ножом до смерти". Его приговорили к 16 годам заключения за покушение на убийство и владение холодным оружием.

Виньон до сих пор вынуждена постоянно принимать обезболивающие, а также не чувствует правую сторону лица из-за повреждений нервов. Тем не менее, она вернулась к работе и готовится к соревнованиям по фитнес-бикини, не стесняясь своих шрамов. "Я отказываюсь прятать их. Джеймс Томас сломал свою жизнь, а не мою. У меня еще много планов", - заявила она.