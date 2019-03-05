Сегодняшний гороскоп отличается спонтанностью и непредсказуемостью. Если у вас запланированы на сегодня какие-то дела, заранее приготовьтесь к тому, что все может пойти не так. Ситуация может неоднократно меняться самым решительным образом. Планировать этот день - все равно, что планировать карточную игру: нельзя заранее предсказать, какая карта выпадет вам в ближайшую минуту. Особую же осторожность следует соблюдать в общении с окружающими: сегодня как никогда высок риск, что называется, на ровном месте нечаянно спровоцировать эмоциональный взрыв. Лучшим решением будет посвятить этот переполненный эмоциями день творчеству. А еще лучше любви.

Овен

Сегодня - день, когда Овну стоит подчиниться течению обстоятельств: он может оказаться в ситуации, когда будет бессилен что-либо предпринять. К примеру, у него перехватят инициативу или не прислушаются к его мнению, а может быть, Овен просто будет не в состоянии повлиять на события... Если что-то подобное сегодня произойдет, звезды гороскопа советуют Овну смириться и положиться на волю судьбы. Плыть по течению - самое мудрое, что он сегодня может сделать.

Телец

Сегодня - непредсказуемый день, когда успешно добиваться своего Телец может самыми нестандартными методами! Если в какой-то из сфер своей жизни Телец запланировал перемены, смелый шаг или эксперимент, в этот день он вполне может попробовать. Даже не слишком надежные проекты, требующие доли авантюризма, сегодня могут неожиданно "выстрелить" прямо в "десятку"! Кроме того, гороскоп сегодня весьма благоприятен для любви - в этот день Телец способен приятно удивить своего партнера.

Близнецы

Сегодня на первый план в гороскопе Близнецов обещают выйти лидерские и организаторские задатки. Окружающие сами будут тянуться к ним, Близнецам же останется только вести их за собой, направляя и вдохновляя. В кругу семьи и друзей Близнецы способны организовать пикник или веселую вечеринку, а в сферах, связанных с работой и карьерой, - выгодно проявить себя, продемонстрировав организаторский талант коллегам и начальству. Это хорошая возможность для них сделать хороший шаг по карьерной лестнице.

Рак

Сегодня звезды гороскопа обещают Раку день неожиданностей и открытий! События могут вынудить его поменять свое мнение в каком-то вопросе или же кто-то из окружающих сумеет его удивить. Не исключено, что человек, о котором Рак уже составил свое мнение, сегодня предстанет перед ним в неожиданном амплуа. Или же Рак и сам сделает что-то экстраординарное - такое, чего от него никто не ожидал. Что ж, жизнь куда интереснее наших представлений о ней, и у Рака сегодня будет шанс в этом убедиться.

Лев

Сегодня в жизнь Льва могут ворваться события или новости, которые способны многое изменить. Речь не обязательно идет о новостях со знаком "плюс" или "минус" - это может быть все что угодно: и путешествие, и встреча, и знакомство, и внезапно вспыхнувшие чувства, и предложение о новой работе. Звезды гороскопа предупреждают Льва о том, что не стоит пускать ситуацию на самотек. Сегодня ему необходимо в любом вопросе принять осознанное, взвешенное решение, ведь события могут оказаться поворотными, встречи - судьбоносными, а чувства - на всю жизнь.

Дева

Сегодня, какие бы решения Дева ни принимала, руководствоваться при этом она будет не логикой, а интуицией: логика не позволит Деве точно понять, что надо делать, а что нет. А вот голос интуиции у Девы будет особенно громким. Благодаря ему, ночью Дева может видеть яркие сны, а днем - слышать подсказки своего подсознания. Звезды гороскопа советуют ей сегодня не игнорировать свой внутренний голос - его советы помогут Деве тонко чувствовать момент и действовать в правильном ключе.

Весы

Сегодня в отношениях Весов с близким человеком может возникнуть напряженность. Возможно, им откроются какие-то неожиданные факты его биографии или негативные черты. А может быть, Весы сегодня просто будут слишком требовательны ко всем, кто находится с ними рядом, а в спорных вопросах не настроены на компромисс. Звезды гороскопа советуют им хорошенько взвесить все "за" и "против": стоит ли нагнетать напряженность и раздувать из мухи слона? Конечно, раздражение и гнев никогда не бывают без причины, вот только причина эта редко бывает убедительна.

Скорпион

Сегодня звезды гороскопа советуют Скорпиону свободное время провести там, где жизнь бьет ключом, чтобы как следует повеселиться! Куда именно направиться, зависит от его вкуса: кому-то нравится театр, а кто-то предпочтет поход на рок-концерт, на пафосную вечеринку или в кино. Главное, чтобы Скорпион окунулся в водоворот общения: сегодня все свои возможности он встретит именно там. Коммуникабельность Скорпиона поможет ему преподнести себя в самом выгодном свете и завязать интересные (и перспективные) знакомства.

Стрелец

Сегодня Стрелец будет настроен наслаждаться жизнью, как настоящий эпикуреец! День не склоняет его к тому, чтобы кому-то что-то доказывать или куда-то спешить. Наоборот, Стрелец будет настроен за любое дело браться неспешно, а если возможно - и вовсе его отложить. Звезды гороскопа советуют Стрельцу сегодня посвятить этот день себе, а также родным и друзьям. Можно устроить дружескую вечеринку, выбраться куда-нибудь в театр или кафе. Стрелец сегодня сумеет оценить прекрасное во всех его проявлениях, будь то хороший спектакль, тепло дружеского общения, музыка, любовь или вкусная еда.

Козерог

Сегодня в делах Козерог будет чувствовать себя не лучшим образом, вплоть до того, что его может то и дело клонить в сон. Однако звезды гороскопа обещают, что если он преодолеет апатию, то не пожалеет! День предоставит ему интересные возможности, воспользоваться которыми Козерог сможет, только если полностью войдет в рабочий ритм. Не исключено, что эти возможности будут связаны с информационными потоками - от интернета и книг до разговоров, сплетен и слухов. Так что Козерогу сегодня стоит держать уши открытыми, а вот рот на замке - сказав что-либо не подумав, он рискует себе навредить.

Водолей

Сегодня финансовые дела Водолея уверенно пойдут в гору! Возможно, в течение дня ему поступит интересное предложение или кто-то из знакомых отдаст долг; может быть, начальство решит повысить ему зарплату или Водолею придет в голову отличная идея, как разбогатеть. Так или иначе, сегодня Водолею стоит внимательно рассматривать любые приходящие к нему финансовые идеи и возможности - даже если на первый взгляд они покажутся странными.

Рыбы

Сегодня главной чертой Рыб может стать спонтанность: их настроение стабильным не назовешь! С одной стороны, Рыбы могут нервничать и раздражаться на людей, попавших им под горячую руку, с другой же - способны на великодушный поступок или другой неожиданный шаг. Больше того, не только поступки, но и чувства Рыб сегодня могут быть неподвластными логике. В течение дня в них способна вдруг проснуться дружеская симпатия к кому-то или вспыхнуть любовь.