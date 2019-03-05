Более половины российских женщин уверены в существовании барьеров, препятствующих успешному развитию их карьеры наравне с мужчинами, свидетельствуют данные исследования рекрутинговой компании Hays, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

О наличии барьеров заявили 52 процента опрошенных. Главными препятствиями они назвали стереотипы, в том числе о разделении профессий на мужские и женские (64 процента), вынужденные перерывы в карьере (57 процентов), предвзятое отношение к женщине-руководителю в обществе (41 процент). Также 40 процентов респондентов упомянули "стеклянный потолок" - невидимый барьер, не позволяющий женщинам добиваться карьерных результатов.

При этом с наличием барьеров согласился только 21 процент опрошенных мужчин. 69 процентов респондентов (независимо от пола) заявили, что возможности для карьерного роста у мужчин и женщин равны. Это ровно столько же, сколько было год назад, и на один процент меньше, чем в 2017-м.

На вопрос о существовании сугубо мужских и женских профессий 59 процентов ответили утвердительно. Опрошенные женщины своей главной мотивацией к работе назвали бесплатную медицинскую страховку, компенсацию дополнительного образования, а также компенсацию расходов на питание и занятия спортом. У мужчин лидирующую позицию заняла открытая и дружелюбная корпоративная культура, далее следуют стабильность компании на рынке и возможность соблюдать баланс между работой и свободным временем.