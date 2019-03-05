Ученые сообщили об опасности пива
В пиве могут оседать тяжелые металлы в процессе его фильтрации, пишет научный журнал Journal of Agricultural and Food Chemistry, по данным которого, фильтрованное пиво может быть очень опасным для здоровья, передает Day.Az со ссылкой на planet-today.ru.
Ученые, обратившие внимание на присутствие тяжелых металлов в составе фильтрованного пива, говорят, что в протестированных ими образцах зашкаливала, в частности, концентрация мышьяка, который может провоцировать серьезные отравления.
Плюс, в фильтрованном пиве может присутствовать и свинец, который, накапливаясь в организме, может вызывать целый букет потенциально смертельных болезней.
Свинец, кстати говоря, фиксируется не только в пиве, но и в других фильтрованных алкогольных напитках. Например, в вине, которое принято считать "полезным".
"Мышьяк и свинец, как и кадмий, таллий и ртуть, представляют собой самые смертельные металлические яды. Кроме очевидного летального исхода, до которого еще предстоит дожить, отравление металлическими ядами может провоцировать ощутимые психофизиологические проблемы, которые превратят вашу жизнь в ад", - говорят авторы исследования о вреде фильтрованного пива.
Ученые предположили, что все дело в диатомите, который обычно применяется как фильтр для удаления из пива осадка. Плюс, к загрязнению пива тяжелыми металлами могут приводить и другие особенности производства хмельного напитка.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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