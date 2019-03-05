Люди, демонстрирующие рискованное поведение, могут заражать им окружающих. Справедливость этого вывода, как отмечают зарубежные ученые, была подтверждена по итогам специального эксперимента с добровольцами.

Как передает Day.Az, об этом пишет planet-today.ru.

Научная работа, в которой была подтверждена "заразность" риска, основана на эксперименте, в котором приняли участие двадцать шесть добровольцев, а также несколько выдававших себя за добровольцев сообщников ученых.

В рамках опыта велась карточная игра, построенная особым образом. Люди играли в карты по очереди, а остальные в это время наблюдали за игроками и ждали своей очереди. Подставные игроки играли с выраженным риском, который далеко не во всех случаях был обоснованным. И это обстоятельство, как несложно догадаться, заставляло остальных игроков тоже проявлять лишний риск.

"Нельзя сказать, чтобы нас прямо поразило это открытие. Люди все-таки являются очень социальными существами, поэтому подобная склонность к копированию поведения в целом является вполне нормальной", - говорят ученые.

Кое-что удивительное, впрочем, в результатах опыта все же есть. Люди, как с удивлением отметили исследователи, копируют даже поведение, которое является очень далеким от эффективного. То есть, в ситуации, когда рискованное поведение вело к гарантированному поражению, игроки все равно проявляли его.

Результаты опыта, как отмечают авторы исследования, могут найти применение в социальных и экономических науках.