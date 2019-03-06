Второй пациент в истории может излечиться от ВИЧ
Второй пациент с начала эпидемии ВИЧ-инфекции может быть излечен от вируса. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета New York Times.
По данным газеты, так называемый "лондонский пациент", имя которого не разглашается, станет вторым человеком после "берлинского пациента" Тимоти Рэя Брауна, которого удалось излечить от ВИЧ-инфекции 12 лет назад. Обоим пациентам была проведена трансплантация донорского костного мозга.
Донором "лондонского пациента" стал человек с мутацией под названием CCR5, которая делает его организм неуязвимым для ВИЧ. Пересадка костного мозга была проведена в мае 2016 года, а с сентября 2017 года пациент прекратил принимать антиретровирусные препараты. Таким образом более полутора лет пациент находился без терапии, и в его организме не были обнаружены инфицированные клетки, что дает основание полагать, что пациент полностью излечился от ВИЧ.
Как сообщает газета, ученые намерены опубликовать свой доклад во вторник в журнале Nature и представить некоторые подробности этого случая на конференции по ретровирусам и оппортунистическим инфекциям в Сиэтле, штат Вашингтон.
Эти вещества оказались опасны для мужчин
Точный гороскоп на среду
Почему люди и животные нуждаются во сне - ответ ученых
Учёные выяснили, легко ли разрушить астероид
Мимо Земли пролетел гигантский астероид
Новая "суперспособность" паучьего шёлка - ФОТО
Точный гороскоп на среду
Bakıda gənc oğlandan ağlagəlməz fırıldaqlıq...
Азербайджан проводит беспрецедентные социальные реформы
Bərdədə ev ehtiyatsızlıqdan yanıb
10 вариантов подарка на 8 Марта в Баку - ФОТО
Balıq bazarında canlanma var - QİYMƏTLƏR
Почему люди и животные нуждаются во сне - ответ ученых
Учёные выяснили, легко ли разрушить астероид
İsa Həbibbəylinin oğlu yüksək vəzifəyə təyin olundu
Oppo F11 Pro: безрамочник с выдвижной камерой - ФОТО
-
5 Мар. 06:00 5 425
-
5 Мар. 11:24 4 710
-
5 Мар. 14:09 3 063
-
5 Мар. 17:30 2 710
-
5 Мар. 12:47 2 404