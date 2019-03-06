Эти вещества оказались опасны для мужчин
Ученые Ноттингемского университета в Великобритании выяснили, что химические вещества, встречающиеся в популярных бытовых товарах и пище, способствуют бесплодию у мужчин и домашних собак. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Исследователи протестировали влияние пластификатора диоктилфталата (DEHP) и полихлорированного бифенила 153 на образцы спермы от доноров и племенных собак. DEHP содержится в одежде, коврах, игрушках, проводах и напольных покрытиях, а бифенил 153, который является запрещенным веществом, по-прежнему обнаруживается в окружающей среде и продуктах питания.
Оказалось, что химикаты оказывают одинаковое повреждающее воздействие на половые клетки человека и животных. Это подтвердило результаты прошлых исследований, в которых оценивалось влияние загрязнителей на функции спермы собак, а выводы экстраполировали на организм людей. Тогда ученые предполагали, что вещества в концентрациях, обнаруживаемых в мужском репродуктивном тракте, снижают подвижность сперматозоидов и вызывают нарушения ДНК, что приводит к бесплодию.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Точный гороскоп на среду
Почему люди и животные нуждаются во сне - ответ ученых
Учёные выяснили, легко ли разрушить астероид
Мимо Земли пролетел гигантский астероид
Новая "суперспособность" паучьего шёлка - ФОТО
В муравьях найдено лекарство от рака
Точный гороскоп на среду
Bakıda gənc oğlandan ağlagəlməz fırıldaqlıq...
Азербайджан проводит беспрецедентные социальные реформы
Bərdədə ev ehtiyatsızlıqdan yanıb
10 вариантов подарка на 8 Марта в Баку - ФОТО
Balıq bazarında canlanma var - QİYMƏTLƏR
Почему люди и животные нуждаются во сне - ответ ученых
Учёные выяснили, легко ли разрушить астероид
İsa Həbibbəylinin oğlu yüksək vəzifəyə təyin olundu
Oppo F11 Pro: безрамочник с выдвижной камерой - ФОТО
-
5 Мар. 06:00 5 425
-
5 Мар. 11:24 4 710
-
5 Мар. 14:09 3 063
-
5 Мар. 17:30 2 710
-
5 Мар. 12:47 2 404