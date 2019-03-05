Только спустя 12 лет мать узнает значение пятна, которое оставил ее умерший сын - ВИДЕО
5 марта 2019 22:30 174
DayTubе - это самые популярные и интересные, развлекательные и познавательные видеоролики. Здесь вы сможете узнать обо всем, что происходит в мире, стать первыми свидетелями ужасающих ДТП и катастроф, забавных случаев, интересных явлений природы, подивиться невероятным возможностям человека.
Источник:SMP
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
20:07 346
Мимо Земли пролетел гигантский астероид
18:34 611
В муравьях найдено лекарство от рака
16:13 349