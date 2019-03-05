1-го марта в бутике Elluxus Baku состоялся закрытый показ эксклюзивных украшений от ювелирного бренда Sutra Jewels.

Притягивающие взгляд драгоценные украшения, легкая развлекательная программа, музыка, шампанское и располагающая обстановка - все это создавало особенную атмосферу и настроение мероприятия в первый весенний день. Гости смогли насладиться элегантными образами моделей, продемонстрировавшими последние новинки ювелирных изделий бренда, приятные цвета и символичные формы которых олицетворяли приход весны.

Также в бутике была установлена профессиональная фотозона, где каждая гостья смогла получить эксклюзивный портрет от специально приглашенного фотографа Егора Андрюшина.

Со всеми представленными на показе украшениями можно ознакомиться в бутике Elluxus Baku по адресу ул. 28 Мая, 28C.