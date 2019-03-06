Пилот снял нечто странное во время полета. Теперь это видео запрещено к показу во всем мире - ВИДЕО
6 марта 2019 08:00 242
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Источник:SMP
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