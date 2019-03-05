Весна и лето - самое подходящее время для активного времяпровождения вместе с друзьями и близкими. Для того, чтобы добавить к Вашему образу ярких красок и много новинок с коллекции SS19 от Paul&Shark стоит посетить Port Baku Mall!

Как и каждый сезон итальянский бренд Paul & Shark готов скрасить любой досуг и отдых своими модными экстраординарными творениями, обеспечивая одновременно стиль, комфорт и качество.

В коллекции SS19 Paul & Shark, сохраняя уникальный стиль и тенденции, представляет свой фирменный символ акулы в разлиных вариациях, придав ей новую жизнь. Теперь мы можем увидеть его в ярких, теплых и прохладных тонах, как на футболках, куртках и пуловерах, так и в различных других интерпретациях с использованием полос.

Модные футболки, костюмы в стиле спорт шик, шорты и многое другое может разнообразить Ваш образ для развлечений на морском берегу, прогулках на яхтах и любых других активных выходах! Ваш досуг пройдет интенсивно и самое главное стильно с этой коллекцией.

Также основными фишками SS19 являются пять уникальных произведений нового сезона - Aukland, Reflex, Inside Out, Silver и Scoop из линейки Sharkhub.

Путешествия на яхте или активная прогулка на курортках пройдет ярко вместе с курткой Sharkhub "Silver"!





Двухсторонняя парка черного вета "Inside out" - лучшее решение для активного времяпровождения не только на морском берегу, но дополнение для любой другой прогулки!

Ультрасовременный яркий цвет и полупрозрачный нейлон - вдохновение и отличный вариант look-a для выходного дня. Вечеринки на яхте и прогулки на курортах приобретут новые краски с "Aukland!





Сдержанный, но в то же время стильный Sharkhub "Scoop" скрасит любое ваше путешествие, а многофункциональные карманы, создадут графический эффект на передней части куртки, придавая ей шик и блеск!

Ультрафиолетовая куртка "Reflex" последняя в линейке "Sharkhub". Она импонирует тем, кто любит выделяться и выполнена в лучших традициях хай-тека!

Спортивность, хай-тек-материалы и инновационный дизайн новой коллекции от Paul&Shark создан для Вас, если вы ведете активный образ жизни и предпочитаете не отказывать себе при этом в комфорте!

Новую коллекцию можете приобрести в бутике Paul&Shark, который находится по адресу: "Port Baku Mall", проспект Нефтчиляр 151

Телефон: +994 12 464 07 29; +994 51 225 80 72